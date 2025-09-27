Кожне життя має значення: кота врятували під час гасіння пожежі в Харкові 📹
Скриншот
Харківські рятувальники під час гасіння пожежі у квартирі врятували кота.
Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, тварина була у важкому стані, рятувальники надали їй невідкладну допомогу.
«Кожне життя має значення – і людське, і тварини», – зазначили у ДСНС.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
Нагадаємо, військові бригади Хартія наземним роботизованим комплексом вивезли котика. Тварина кілька місяців жила поряд із хартійцями не просто на фронті, а «на нулі». Спочатку екіпаж виконав основну місію, а по дорозі назад врятував кота. Евакуація пухнастика пройшла успішно: тепер бліндажний улюбленець прилаштувався у безпечному місці.
У Харкові горіла п'ятиповерхівка: загинув чоловік – ДСНС
