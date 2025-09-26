За допомогою робота харківські військові евакуювали кота з передової (відео)
Військові бригади Хартія наземним роботизованим комплексом вивезли котика “Прапор”.
Як передає МГ “Об’єктив”, кіт кілька місяців жив поряд із хартійцями не просто на фронті, а «на нулі». Спочатку екіпаж виконав основну місію, а по дорозі назад врятував кота.
НРК доставляє провізію та боєприпаси на позиції та евакуює поранених, розміновує та навіть виконує вогневу підтримку з автоматичних турелей.
Евакуація кота також пройшла успішно: тепер бліндажний улюбленець прилаштувався у безпечному місці, розповів хартієць «Жук».
Відео: Хартія
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 21:59;
