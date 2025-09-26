Live
За допомогою робота харківські військові евакуювали кота з передової (відео)

Фронт 21:59   26.09.2025
Оксана Якушко
Військові бригади Хартія наземним роботизованим комплексом вивезли котика “Прапор”.

Як передає МГ “Об’єктив”, кіт кілька місяців жив поряд із хартійцями не просто на фронті, а «на нулі». Спочатку екіпаж виконав основну місію, а по дорозі назад врятував кота.

НРК доставляє провізію та боєприпаси на позиції та евакуює поранених, розміновує та навіть виконує вогневу підтримку з автоматичних турелей.

Евакуація кота також пройшла успішно: тепер бліндажний улюбленець прилаштувався у безпечному місці, розповів хартієць «Жук».

Відео: Хартія

Читайте також: Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте

Автор: Оксана Якушко
