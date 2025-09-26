С помощью робота харьковские военные эвакуировали кота из передовой (видео)
Военные бригады «Хартия» наземным роботизированным комплексом вывезли котика «Прапор».
Как передает МГ «Объектив», кот несколько месяцев жил рядом с хартийцами не просто на фронте, а «на нуле». Сначала экипаж выполнил основную миссию, а на обратном пути спас кота.
НРК доставляет провизию и боеприпасы на позиции и эвакуирует раненых, разминирует и даже выполняет огневую поддержку автоматических турелей.
Эвакуация кота также прошла успешно: теперь блиндажный любимец пристроился в безопасном месте, рассказал хартиец «Жук».
Видео: Хартия
