С помощью робота харьковские военные эвакуировали кота из передовой (видео)

Фронт 21:59   26.09.2025
Оксана Якушко
С помощью робота харьковские военные эвакуировали кота из передовой (видео) Скриншот

Военные бригады «Хартия» наземным роботизированным комплексом вывезли котика «Прапор».

Как передает МГ «Объектив», кот несколько месяцев жил рядом с хартийцами не просто на фронте, а «на нуле». Сначала экипаж выполнил основную миссию, а на обратном пути спас кота.

НРК доставляет провизию и боеприпасы на позиции и эвакуирует раненых, разминирует и даже выполняет огневую поддержку автоматических турелей.

Эвакуация кота также прошла успешно: теперь блиндажный любимец пристроился в безопасном месте, рассказал хартиец «Жук».

Видео: Хартия

Читайте также: Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет

Автор: Оксана Якушко
