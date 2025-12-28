Необычный кот появился в экопарке под Харьковом (видео)
Скриншот
В семье кошачьих харьковского экопарка — пополнение. У них поселился камышовый кот Вегас.
Камышовые кошки — чрезвычайно умные и наблюдательные животные. В природе они ловкие охотники и любят воду. А Вегас — еще и очень внимательный и спокойный. Несмотря на свою хищную внешность, он с интересом исследует все вокруг и уже покоряет сердца с первого взгляда, пишет пресс-служба экопарка.
“Как вы можете заметить, он похож на обычного кота, но гораздо больше. Это очень серьезный хищник. Он охотится незаметно, может подкрасться к добыче настолько тихо, что когда она его заметит, будет уже поздно. Он обладает таким красивым хищным взглядом, но при этом очень добрый”, — делится сотрудник экопарка.
Видео: пресс-служба экопарка
Читайте также: Как львенок и маленький ягуар увидели первый в своей жизни снег под Харьковом
