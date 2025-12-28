Незвичайний кіт з’явився в екопарку під Харковом (відео)
Скриншот
У сім’ї котячих харківського екопарку поповнення. У них оселився очеретяний кіт Вегас.
Очеретяні кішки – надзвичайно розумні та спостережливі тварини. У природі вони вправні мисливці та люблять воду. А Вегас — ще й дуже уважний та спокійний. Попри свою хижу зовнішність, він з цікавістю досліджує все довкола і вже підкорює серця з першого погляду, пише пресслужба екопарку.
“Як ви можете помітити, він схожий на звичайного кота, але набагато більше. Це дуже серйозний хижак. Він полює непомітно, може підкрастися до видобутку настільки тихо, що коли він його помітить, буде вже пізно. Він має такий гарний хижий погляд, але при цьому дуже добрий”, – ділиться співробітник екопарку.
Відео: пресслужба екопарку
Читайте також: Як левеня і маленький ягуар побачили перший у своєму житті сніг під Харковом
