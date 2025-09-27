У Харкові горіла п’ятиповерхівка: загинув чоловік – ДСНС

Ввечері 26 вересня в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа у п’ятиповерхівці.

«В квартирі на четвертому горіли домашні речі та меблі на площі 15 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, 1961 року народження», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Рятувальники додали, що в регіоні сталося три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Загоряння були в Харківському та Ізюмському районах.

«За добу ліквідовано 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 4 га. Триває ліквідація двох лісових пожеж на території Ізюмського району», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 25 вересня у Слобідському районі Харкова горів дах чотириповерхової житлової будівлі, а також залишки будівельних конструкцій та сміття на місці раніше зруйнованої ворогом будівлі цеху.