У Харкові горіла п’ятиповерхівка: загинув чоловік – ДСНС

Події 09:01   27.09.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові горіла п’ятиповерхівка: загинув чоловік – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Ввечері 26 вересня в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа у п’ятиповерхівці.

«В квартирі на четвертому горіли домашні речі та меблі на площі 15 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, 1961 року народження», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Рятувальники додали, що в регіоні сталося три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Загоряння були в Харківському та Ізюмському районах.

«За добу ліквідовано 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 4 га. Триває ліквідація двох лісових пожеж на території Ізюмського району», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 25 вересня у Слобідському районі Харкова горів дах чотириповерхової житлової будівлі, а також залишки будівельних конструкцій та сміття на місці раніше зруйнованої ворогом будівлі цеху.

Читайте також: За допомогою робота харківські військові евакуювали кота з передової (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
