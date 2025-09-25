У Харкові горіла чотириповерхівка: подробиці від ДСНС (відео)

О 19:58 у Харкові повністю ліквідували пожежу, яку з середини дня гасили в Слобідському районі.

Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 14:13 25 вересня.

“Горів дах чотириповерхової житлової будівлі, а також залишки будівельних конструкцій та сміття на місці раніше зруйнованої ворогом будівлі цеху. Загальна площа горіння склала 300 м кв. м”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Про масштаб НП можна судити за кількістю залучених рятувальників: з вогнем боролися 69 фахівців та 16 одиниць техніки ДСНС. Для порівняння: наслідки масштабної атаки “шахедів” на Харків та область 23 вересня та вночі 24-го ліквідували понад 100 рятувальників та 24 одиниці техніки.

Пожежу локалізували о 17:44 та повністю загасили о 19:58. Її причину ще встановлюють. Обійшлося без жертв і постраждалих.