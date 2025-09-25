В Харькове горела четырехэтажка: подробности от ГСЧС (видео)
В 19:58 в Харькове полностью ликвидировали пожар, который с середины дня тушили в Слободском районе.
Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 14:13 25 сентября.
«Горела крыша четырехэтажного жилого здания, а также остатки строительных конструкций и мусора на месте ранее разрушенного врагом здания цеха. Общая площадь горения составила 300 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
О масштабе ЧП можно судить по количеству задействованных спасателей: с огнем боролись 69 специалистов и 16 единиц техники ГСЧС. Для сравнения: последствия масштабной атаки «Шахедов» на Харьков и область 23 сентября и ночью 24-го ликвидировали более 100 спасателей и 24 единицы техники.
Пожар локализировали в 17:44 и полностью потушили в 19:58. Его причину еще устанавливают. Обошлось без жертв и пострадавших.
