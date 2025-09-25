Live
В Харькове горела четырехэтажка: подробности от ГСЧС (видео)

Происшествия 20:29   25.09.2025
Оксана Горун
В Харькове горела четырехэтажка: подробности от ГСЧС (видео)

В 19:58 в Харькове полностью ликвидировали пожар, который с середины дня тушили в Слободском районе.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 14:13 25 сентября.

«Горела крыша четырехэтажного жилого здания, а также остатки строительных конструкций и мусора на месте ранее разрушенного врагом здания цеха. Общая площадь горения составила 300 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

О масштабе ЧП можно судить по количеству задействованных спасателей: с огнем боролись 69 специалистов и 16 единиц техники ГСЧС. Для сравнения: последствия масштабной атаки «Шахедов» на Харьков и область 23 сентября и ночью 24-го ликвидировали  более 100 спасателей и 24 единицы техники.

Пожар локализировали в 17:44 и полностью потушили в 19:58. Его причину еще устанавливают. Обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар в харьковской пятиэтажке: пострадал 52-летний мужчина

Автор: Оксана Горун
