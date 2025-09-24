Live
Больше сотни спасателей ликвидировали результаты ударов в Харькове и области

Происшествия 08:11   24.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Больше сотни спасателей ликвидировали результаты ударов в Харькове и области

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, ночью под ударами оказался Харьков, Чугуевский район и село Русская Лозовая. 

В Холодногорском районе Харькова в результате ударов БпЛА начались четыре пожара. Горел неработающий магазин и хозпостройка. Также разрушены дома, повреждены авто.

«В результате попадания БпЛА по территории частного домовладения в с. Бугаевка горел жилой дом, летняя кухня и хозяйственные постройки. В г. Чугуев по двум адресам горели жилой дом, гараж и легковые автомобили. Пострадал человек», – отметили спасатели.

Тем временем в селе Русская Лозовая в результате обстрелов горела хозпостройка и трава в районе частного сектора. Пострадавших вследствие атаки нет.

«В общей сложности к ликвидации последствий вражеской атаки было привлечено более 100 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, в том числе медицинские и пиротехнические расчеты, а также подразделение местной пожарной команды». – добавили в ГСЧС.

Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском – там возник пожар, и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.

Также мэр Чугуева Галина Минаева проинформировала, что в ночь на 24 сентября около 01:00 город атаковал БпЛА. В результате возник пожар в домохозяйстве в одном из микрорайонов города.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
