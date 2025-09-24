Live
  • Ср 24.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.8

Більше сотні рятувальників ліквідовували результати ударів у Харкові й області

Події 08:11   24.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Більше сотні рятувальників ліквідовували результати ударів у Харкові й області

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, вночі під ударами опинилися Харків, Чугуївський район та село Російська Лозова. 

У Холодногірському районі Харкова внаслідок ударів БпЛА розпочалися чотири пожежі. Горів непрацюючий магазин та господарство. Також зруйновані будинки, пошкоджені авто.

“Внаслідок влучання БпЛА по території приватного домоволодіння у с. Бугаївка горів житловий будинок, літня кухня та господарчі споруди. У м. Чугуїв за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала одна особа”, – зазначили рятувальники.

Тим часом у селі Руська Лозова внаслідок обстрілів горіла господарська споруда та трава в районі приватного сектору. Постраждалих унаслідок атаки немає.

“Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичні та піротехнічні розрахунки, а також підрозділ місцевої пожежної команди”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00  Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському – там виникла пожежа, та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електропостачанням. Також відомо про постраждалого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Також мер Чугуєва Галина Мінаєва поінформувала, що в ніч проти 24 вересня близько 01:00 місто атакували БпЛА. Внаслідок цього виникла пожежа в домогосподарстві в одному з мікрорайонів міста.

Читайте також: Росіяни досягли успіхів у північно-західній частині Куп’янська – Машовець (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Терехов: у Харкові може зникати вода, є проблеми з рухом транспорту
Терехов: у Харкові може зникати вода, є проблеми з рухом транспорту
24.09.2025, 08:39
Більше сотні рятувальників ліквідовували результати ударів у Харкові й області
Більше сотні рятувальників ліквідовували результати ударів у Харкові й області
24.09.2025, 08:11
Новини Харкова — головне 24 вересня: ЗСУ відбили території біля Борової
Новини Харкова — головне 24 вересня: ЗСУ відбили території біля Борової
24.09.2025, 08:17
Вночі під атакою РФ опинився Чугуїв, на місці “прильоту” почалася пожежа
Вночі під атакою РФ опинився Чугуїв, на місці “прильоту” почалася пожежа
24.09.2025, 07:32
ISW: РФ просунулась на Південно-Слобожанському напрямку, а ЗСУ на Борівському
ISW: РФ просунулась на Південно-Слобожанському напрямку, а ЗСУ на Борівському
24.09.2025, 07:08
У Харкові – серія вибухів. Місто під атакою російських БпЛА
У Харкові – серія вибухів. Місто під атакою російських БпЛА
23.09.2025, 23:09

Новини за темою:

23.09.2025
ДСНС: за добу на Харківщині вирували 35 пожеж
22.09.2025
Шість пожеж вирують у лісах Ізюмського району – подробиці від ДСНС
20.09.2025
ДСНС: шість пожеж ліквідували, залишилося ще п’ять – у регіоні горять ліси
19.09.2025
Пожежа в харківській п’ятиповерхівці: постраждав 52-річний чоловік
18.09.2025
У Харкові у вогні загинув чоловік – горіла кухня та кімната

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Більше сотні рятувальників ліквідовували результати ударів у Харкові й області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 08:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, вночі під ударами опинилися Харків, Чугуївський район та село Російська Лозова. ".