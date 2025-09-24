Більше сотні рятувальників ліквідовували результати ударів у Харкові й області

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, вночі під ударами опинилися Харків, Чугуївський район та село Російська Лозова.

У Холодногірському районі Харкова внаслідок ударів БпЛА розпочалися чотири пожежі. Горів непрацюючий магазин та господарство. Також зруйновані будинки, пошкоджені авто.

“Внаслідок влучання БпЛА по території приватного домоволодіння у с. Бугаївка горів житловий будинок, літня кухня та господарчі споруди. У м. Чугуїв за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала одна особа”, – зазначили рятувальники.

Тим часом у селі Руська Лозова внаслідок обстрілів горіла господарська споруда та трава в районі приватного сектору. Постраждалих унаслідок атаки немає.

“Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичні та піротехнічні розрахунки, а також підрозділ місцевої пожежної команди”, – додали у ДСНС.

<br />

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00 Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському – там виникла пожежа, та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електропостачанням. Також відомо про постраждалого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Також мер Чугуєва Галина Мінаєва поінформувала, що в ніч проти 24 вересня близько 01:00 місто атакували БпЛА. Внаслідок цього виникла пожежа в домогосподарстві в одному з мікрорайонів міста.