Пожежа в харківській п’ятиповерхівці: постраждав 52-річний чоловік
За даними облуправління ДСНС, пожежа виникла в Індустріальному районі Харкова.
“Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла у квартирі в житловій п’ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова, постраждав 52-річний чоловік”, – передають рятувальники.
Загалом за добу пожежники ліквідували 18 загорянь. Одне почалося через російські обстріли.
“На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої обстрілами з боку окупантів у Лозівському районі”, – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, напередодні у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомляли, що у Шевченківському районі Харкова у вогні загинув чоловік. У житловому 12-поверховому будинку горіла кімната та кухня на площі пожежі 20 м. кв. Причину пожежі встановлюють.
Читайте також: Про 15 боїв на півночі від Харкова повідомляє Генштаб ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пожежа в харківській п’ятиповерхівці: постраждав 52-річний чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2025 в 08:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління ДСНС, пожежа виникла в Індустріальному районі Харкова. ".