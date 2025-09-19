Пожежа в харківській п’ятиповерхівці: постраждав 52-річний чоловік

За даними облуправління ДСНС, пожежа виникла в Індустріальному районі Харкова.

“Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла у квартирі в житловій п’ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова, постраждав 52-річний чоловік”, – передають рятувальники.

Загалом за добу пожежники ліквідували 18 загорянь. Одне почалося через російські обстріли.

“На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої обстрілами з боку окупантів у Лозівському районі”, – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, напередодні у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомляли, що у Шевченківському районі Харкова у вогні загинув чоловік. У житловому 12-поверховому будинку горіла кімната та кухня на площі пожежі 20 м. кв. Причину пожежі встановлюють.