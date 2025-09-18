У Харкові у вогні загинув чоловік – горіла кухня та кімната
Пожежа сталася у Шевченківському районі в Харкові, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Внаслідок побутової пожежі загинув чоловік 1967 року народження. В житловому 12-ти поверховому будинку горіла кімната та кухня на площі пожежі 20 м кв. Причина пожежі встановлюється”, – передають рятувальники.
Загалом на Харківщині за добу була 61 пожежа, п’ять із них – через ворожі удари.
Внаслідок обстрілів горіли господарські будівлі та суха трава.
“Наразі триває ліквідація 6 лісових пожеж на території Завгороднівського, Червонооскільського, Студенецького лісництв Ізюмського району та Скрипаївського лісництва Чугуївського району. Загальна площа гасіння лісових пожеж складає понад 80 га”, – додали пожежники.
Нагадаємо, напередодні в облуправлінні ДСНС інформували, що пожежники намагаються загасити сім загорянь у лісах. Палало на території Завгороднівського, Піщанського, Червонооскільського лісництв Ізюмського району та Скрипаївського лісництва Чугуївського району. Загальна площа пожеж – 82 гектари.
Читайте також: ISW: ЗС РФ стверджують, що просунулися у Вовчанську та біля Великого Бурлука
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові у вогні загинув чоловік – горіла кухня та кімната»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 08:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у Шевченківському районі в Харкові, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.".