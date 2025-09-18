У Харкові у вогні загинув чоловік – горіла кухня та кімната

Пожежа сталася у Шевченківському районі в Харкові, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Внаслідок побутової пожежі загинув чоловік 1967 року народження. В житловому 12-ти поверховому будинку горіла кімната та кухня на площі пожежі 20 м кв. Причина пожежі встановлюється”, – передають рятувальники.

Загалом на Харківщині за добу була 61 пожежа, п’ять із них – через ворожі удари.

Внаслідок обстрілів горіли господарські будівлі та суха трава.

“Наразі триває ліквідація 6 лісових пожеж на території Завгороднівського, Червонооскільського, Студенецького лісництв Ізюмського району та Скрипаївського лісництва Чугуївського району. Загальна площа гасіння лісових пожеж складає понад 80 га”, – додали пожежники.

Нагадаємо, напередодні в облуправлінні ДСНС інформували, що пожежники намагаються загасити сім загорянь у лісах. Палало на території Завгороднівського, Піщанського, Червонооскільського лісництв Ізюмського району та Скрипаївського лісництва Чугуївського району. Загальна площа пожеж – 82 гектари.