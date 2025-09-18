ISW: ЗС РФ стверджують, що просунулися у Вовчанську та біля Великого Бурлука

Чи справді у росіян є успіхи, про які вони заявляють, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Так інформацію про те, що окупанти захопили ще частину територій у західній та центральній частині Вовчанська, аналітики не підтверджують. Фейковими виявились і дані ворога про просування ЗС РФ на заході від Синельникового.

“16 і 17 вересня російські війська атакували на північ від Харкова в напрямку Липців і на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська і Синельникового. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Синельникового”, – передають аналітики.

Ще одна фейкова “перемога” росіян, за даними експертів, – успіхи на північному сході від Великого Бурлука, про які раніше розповідав російський блогер.

“16 і 17 вересня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного і Мілового, а також у напрямку Хатнього і на схід від Великого Бурлука у напрямку Одрадного. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Мілового”, – уточнили в ISW.

Тим часом за інформацією Інституту вивчення війни, лінія фронту не Куп’янщині – не змінилася.

“16 і 17 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на захід від Куп’янська у напрямку Соболівки; на північний захід від Куп’янська поблизу Мирового; на північ від Куп’янська поблизу Радьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного”, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, увечері 17 вересня аналітики проєкту Deep State оновили карти, вказавши, що ворог окупував території біля Кіндрашівки – населений пункт розташований приблизно за п’ять кілометрів від центру Куп’янська. А також поблизу Степової Новоселівки. Це село знаходиться на південний схід від Куп’янська. Раніше в Deep State розповіли, що окупанти просунулися у північній частині Куп’янська. А до цього аналітики Інституту вивчення війни два дні поспіль повідомляли про просування ворога в Куп’янську. Експерти передавали, що ворог захоплює території у центральній частині міста. Однак голова РВА Андрій Канашевич стверджував, що ситуація на Куп’янщині залишається незмінною. І попри всі загрози, у ворога немає ніяких просувань углиб міста. Такої ж думки дотримувався і військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. За його спостереженнями, поширена думка про те, що ЗС РФ закріпилися в Куп’янську, проникнувши з північно-західних околиць, поки що не підтверджується.