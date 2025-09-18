Live
  • Чт 18.09.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 48.77

РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти

Україна 07:10   18.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Просування росіян на Куп’янському напрямку вказали на картах аналітики проєкту Deep State. 

Згідно з оновленими даними, ворог окупував території біля Кіндрашівки – населений пункт розташований приблизно за п’ять кілометрів від центру Куп’янська.

А також поблизу Степової Новоселівки. Це село знаходиться на південному сході від Куп’янська.

Нагадаємо, напередодні в Deep State розповіли, що окупанти просунулися у північній частині Куп’янська. А до цього аналітики Інституту вивчення війни два дні поспіль повідомляли про просування ворога в Куп’янську. Експерти передавали, що ворог захоплює території у центральній частині міста. Однак голова РВА Андрій Канашевич стверджував, що ситуація на Куп’янщині залишається незмінною. І попри всі загрози, у ворога немає ніяких просувань углиб міста. Такої ж думки дотримувався і військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. За його спостереженнями, поширена думка про те, що ЗС РФ закріпилися в Куп’янську, проникнувши з північно-західних околиць, поки що не підтверджується.

Читайте також: Чи переживе Харків зиму: інтерв’ю директора Центру досліджень енергетики

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ISW: ЗС РФ стверджують, що просунулися у Вовчанську та біля Великого Бурлука
ISW: ЗС РФ стверджують, що просунулися у Вовчанську та біля Великого Бурлука
18.09.2025, 07:42
Новини Харкова — головне 18 вересня: успіхи РФ біля Куп’янська
Новини Харкова — головне 18 вересня: успіхи РФ біля Куп’янська
18.09.2025, 07:22
РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти
РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти
18.09.2025, 07:10
Сьогодні 18 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 вересня: яке свято та день в історії
18.09.2025, 06:00
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
«Шахеди» розліталися вдень над Харковом — підсумки 17 вересня
«Шахеди» розліталися вдень над Харковом — підсумки 17 вересня
17.09.2025, 23:00

Новини за темою:

10:32
Росіяни захопили ще частину Куп’янська – Deep State (карта)
11:52
Мирове на Куп’янщині знову стало “сірою зоною”, точаться бої – Deep State
11:22
Ворог просунувся на Харківщині – у Deep State показали, де саме
10:40
ЗСУ звільнили частину територій біля Куп’янська – Deep State
07:09
На півночі від Харкова просунулися окупанти – карта Deep State

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 07:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Просування росіян на Куп’янському напрямку вказали на картах аналітики проєкту Deep State. ".