РФ захватывает территории на Купянщине – Deep State обновили карты
Продвижение россиян на Купянском направлении указали на картах аналитики проекта Deep State.
Согласно обновленным данным, враг оккупировал территории возле Кондрашовки – населенный пункт расположен примерно в пяти километрах от центра Купянска.
А также вблизи Степной Новоселовки. Это село находится на юго-востоке от Купянска.
Напомним, накануне в Deep State рассказали, что оккупанты продвинулись в северной части Купянска. А до этого аналитики Института изучения войны два дня подряд сообщали о продвижении врага в Купянске. Эксперты передавали, что враг захватывает территории в центральной части города. Однако глава РВА Андрей Канашевич утверждал, что ситуация на Купянщине остается неизменной. И несмотря на все угрозы, у врага нет никаких продвижений вглубь города. Такого же мнения придерживался и военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его наблюдениям распространенное мнение о том, что ВС РФ закрепились в Купянске, проникнув с северо-западных околиц, пока еще не подтверждается.
Читайте также: Переживет ли Харьков зиму: интервью директора Центра исследований энергетики
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ захватывает территории на Купянщине – Deep State обновили карты»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2025 в 07:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продвижение россиян на Купянском направлении указали на картах аналитики проекта Deep State. ".