РФ захватывает территории на Купянщине – Deep State обновили карты

Украина 07:10   18.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ захватывает территории на Купянщине – Deep State обновили карты Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Продвижение россиян на Купянском направлении указали на картах аналитики проекта Deep State. 

Согласно обновленным данным, враг оккупировал территории возле Кондрашовки – населенный пункт расположен примерно в пяти километрах от центра Купянска.

А также вблизи Степной Новоселовки. Это село находится на юго-востоке от Купянска.

Напомним, накануне в Deep State рассказали, что оккупанты продвинулись в северной части Купянска. А до этого аналитики Института изучения войны два дня подряд сообщали о продвижении врага в Купянске. Эксперты передавали, что враг захватывает территории в центральной части города. Однако глава РВА Андрей Канашевич утверждал, что ситуация на Купянщине остается неизменной. И несмотря на все угрозы, у врага нет никаких продвижений вглубь города. Такого же мнения придерживался и военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его наблюдениям распространенное мнение о том, что ВС РФ закрепились в Купянске, проникнув с северо-западных околиц, пока еще не подтверждается.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
