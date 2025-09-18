ISW: ВС РФ утверждают, что продвинулись в Волчанске и возле Великого Бурлука
Действительно ли у россиян есть успехи, о которых они заявляют, рассказали в Институте изучения войны (ISW).
Так информацию о том, что оккупанты захватили еще часть территорий в западной и центральной части Волчанска, аналитики не подтверждают. Фейковыми оказались и данные врага о продвижении ВС РФ на западе от Синельниково.
«16 и 17 сентября российские войска атаковали севернее Харькова в направлении Липцев и северо-восточнее Харькова близ Волчанска и Синельниково. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Синельниково», – передают аналитики.
Еще одна ложная «победа» россиян, по данным экспертов, – успехи на севере-востоке от Великого Бурлука, о которых ранее рассказывал российский блогер.
«16 и 17 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Великого Бурлука вблизи Амбарного и Мелового, а также в направлении Хатнего и восточнее Великого Бурлука в направлении Отрадного. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Мелового», – уточнили в ISW.
Тем временем по информации Института изучения войны, линия фронта не Купянщине – не изменилась.
«16 и 17 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к западу от Купянска в направлении Соболевки; северо-западнее Купянска близ Мирового; к северу от Купянска близ Радьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного», – добавили в Институте изучения войны.
Напомним, вечером 17 сентября аналитики проекта Deep State обновили карты, указав, что враг оккупировал территории возле Кондрашовки – населенный пункт расположен примерно в пяти километрах от центра Купянска. А также вблизи Степной Новоселовки. Это село находится на юго-востоке от Купянска. Ранее в Deep State рассказали, что оккупанты продвинулись в северной части Купянска. А до этого аналитики Института изучения войны два дня подряд сообщали о продвижении врага в Купянске. Эксперты передавали, что враг захватывает территории в центральной части города. Однако глава РВА Андрей Канашевич утверждал, что ситуация на Купянщине остается неизменной. И несмотря на все угрозы, у врага нет никаких продвижений вглубь города. Такого же мнения придерживался и военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его наблюдениям распространенное мнение о том, что ВС РФ закрепились в Купянске, проникнув с северо-западных околиц, пока еще не подтверждается.
Дата публикации материала: 18 сентября 2025 в 07:42
