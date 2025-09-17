Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС

Протягом доби в Харківській області виникло 58 пожеж, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Внаслідок обстрілів розпочалися дев’ять загорянь у Слобідському районі Харкова, а також Ізюмському, Харківському та Куп’янському районах регіону.

“Вранці російські загарбники завдали удару БпЛА по навчальному закладу у Слобідському районі Харкова. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будівлі закладу, виникла пожежа площею 150 м кв. Постраждали чотири особи”, – передають рятувальники.

Наразі пожежники досі намагаються загасити сім загорянь у лісах. Палає на території Завгороднівського, Піщанського, Червонооскільського лісництв Ізюмського району та Скрипаївського лісництва Чугуївського району. Загальна площа пожеж – 82 гектари.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по Харкову. Вибух пролунав близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місці удару у Слобідському районі спалахнула пожежа. Терехов уточнив, що «шахед» влучив у навчальний заклад, поряд знаходиться ринок. Синєгубов повідомив, що місто атакували кілька БпЛА, частину з них вдалося збити. Постраждали чотири людини: три жінки віком 51, 52 та 54 років та 89-річний чоловік. Стан усіх легкий. «Приліт» прийшовся по Інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації Національного фармацевтичного університету біля Кінного ринку.