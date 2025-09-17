Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС

Події 08:21   17.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС

Протягом доби в Харківській області виникло 58 пожеж, уточнили в облуправлінні ДСНС. 

Внаслідок обстрілів розпочалися дев’ять загорянь у Слобідському районі Харкова, а також Ізюмському, Харківському та Куп’янському районах регіону.

“Вранці російські загарбники завдали удару БпЛА по навчальному закладу у Слобідському районі Харкова. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будівлі закладу, виникла пожежа площею 150 м кв. Постраждали чотири особи”, – передають рятувальники.

Наразі пожежники досі намагаються загасити сім загорянь у лісах. Палає на території Завгороднівського, Піщанського, Червонооскільського лісництв Ізюмського району та Скрипаївського лісництва Чугуївського району. Загальна площа пожеж – 82 гектари.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по Харкову. Вибух пролунав близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місці удару у Слобідському районі спалахнула пожежа. Терехов уточнив, що «шахед» влучив у навчальний заклад, поряд знаходиться ринок. Синєгубов повідомив, що місто атакували кілька БпЛА, частину з них вдалося збити. Постраждали чотири людини: три жінки віком 51, 52 та 54 років та 89-річний чоловік. Стан усіх легкий. «Приліт» прийшовся по Інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації Національного фармацевтичного університету біля Кінного ринку.

Читайте також: Генштаб: 12 атак росіян відбили СОУ на Харківщині за добу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: шестеро людей поранені, ворог бив по Харкову та області
Синєгубов: шестеро людей поранені, ворог бив по Харкову та області
17.09.2025, 08:33
Генштаб: 12 атак росіян відбили СОУ на Харківщині за добу
Генштаб: 12 атак росіян відбили СОУ на Харківщині за добу
17.09.2025, 08:11
Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС
Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС
17.09.2025, 08:21
Після нічної атаки на “Укрзалізницю” по всій країні затримуються потяги
Після нічної атаки на “Укрзалізницю” по всій країні затримуються потяги
17.09.2025, 07:28
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Новини Харкова — головне 17 вересня: шестеро поранених, лісові пожежі
Новини Харкова — головне 17 вересня: шестеро поранених, лісові пожежі
17.09.2025, 08:36

Новини за темою:

16:01
ЗС РФ завдали повторного удару по рятувальниках у Харківській області (фото)
14:06
Дитину знайшли у прифронтовому селі Харківської області – ДСНС
08:33
Горять ліси: на Харківщині гасять сім пожеж
08:08
За добу на Харківщині було 53 пожежі – що горіло, повідомили у ДСНС
14:51
На Харківщині зіткнулися ВАЗ і вантажівка: водія легковика затисло (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 08:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області виникло 58 пожеж, уточнили в облуправлінні ДСНС. ".