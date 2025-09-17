Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

Семь лесных пожаров пытаются потушить спасатели – данные ГСЧС

Происшествия 08:21   17.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Семь лесных пожаров пытаются потушить спасатели – данные ГСЧС

В течение суток в Харьковской области возникли 58 пожаров, уточнили в облуправлении ГСЧС. 

В результате обстрелов начались девять возгораний в Слободском районе Харькова, а также Изюмском, Харьковском и Купянском районах региона.

«Утром российские захватчики нанесли удар БпЛА по учебному заведению в Слободском районе Харькова. В результате попадания повреждена кровля здания заведения, возник пожар площадью 150 м. кв. Пострадали четыре человека», – передают спасатели.

На данный момент пожарные все еще пытаются потушить семь возгораний в лесах. Пылает на территории Завгородневского, Песчанского, Краснооскольского лесничества Изюмского района и Скрипаевского лесничества Чугуевского района. Общая площадь пожаров – 82 гектара.

Напомним, накануне россияне ударили по Харькову. Взрыв прогремел около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. Терехов уточнил, что «Шахед» попал в учебное заведение, рядом находится рынок. Синегубов сообщил, что город атаковали несколько БпЛА, часть из них удалось сбить. Пострадали четыре человека: три женщины в возрасте 51, 52 и 54 лет и 89-летний мужчина. Состояние всех легкое. «Прилет» пришелся по Институту повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета возле Конного рынка.

Читайте также: Генштаб: 12 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине за сутки

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 17 сентября: шестеро раненых, лесные пожары
Новости Харькова — главное 17 сентября: шестеро раненых, лесные пожары
17.09.2025, 08:36
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
17.09.2025, 07:28
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
16.09.2025, 20:00
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
16.09.2025, 21:24
Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
17.09.2025, 06:00
Синегубов: шестеро людей ранены, враг бил по Харькову и области
Синегубов: шестеро людей ранены, враг бил по Харькову и области
17.09.2025, 08:33

Новости по теме:

07:39
Восемь пожаров начались на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС
08:22
Что горело в области в результате ударов россиян, рассказали в ГСЧС
08:36
Двое людей на Харьковщине погибли в огне, еще двоих удалось спасти – ГСЧС
08:00
Удар по Чугуевщине: пятеро людей ранены, возникли пожары – данные ГСЧС
07:30
Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Семь лесных пожаров пытаются потушить спасатели – данные ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 08:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области возникли 58 пожаров, уточнили в облуправлении ГСЧС. ".