Семь лесных пожаров пытаются потушить спасатели – данные ГСЧС

В течение суток в Харьковской области возникли 58 пожаров, уточнили в облуправлении ГСЧС.

В результате обстрелов начались девять возгораний в Слободском районе Харькова, а также Изюмском, Харьковском и Купянском районах региона.

«Утром российские захватчики нанесли удар БпЛА по учебному заведению в Слободском районе Харькова. В результате попадания повреждена кровля здания заведения, возник пожар площадью 150 м. кв. Пострадали четыре человека», – передают спасатели.

На данный момент пожарные все еще пытаются потушить семь возгораний в лесах. Пылает на территории Завгородневского, Песчанского, Краснооскольского лесничества Изюмского района и Скрипаевского лесничества Чугуевского района. Общая площадь пожаров – 82 гектара.

Напомним, накануне россияне ударили по Харькову. Взрыв прогремел около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. Терехов уточнил, что «Шахед» попал в учебное заведение, рядом находится рынок. Синегубов сообщил, что город атаковали несколько БпЛА, часть из них удалось сбить. Пострадали четыре человека: три женщины в возрасте 51, 52 и 54 лет и 89-летний мужчина. Состояние всех легкое. «Прилет» пришелся по Институту повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета возле Конного рынка.