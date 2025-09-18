В Харькове в огне погиб мужчина – горела кухня и комната

Пожар произошел в Шевченковском районе в Харькове, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате бытового пожара погиб мужчина 1967 года рождения. В жилом 12-этажном доме горела комната и кухня на площади пожара 20 м. кв. Причина пожара устанавливается», – передают спасатели.

Всего на Харьковщине за сутки был 61 пожар, пять из них – из-за вражеских ударов.

Из-за обстрелов горели хозпостройки и сухая трава.

«В настоящее время идет ликвидация 6 лесных пожаров на территории Завгородневского, Краснооскольского, Студенецкого лесничеств Изюмского района и Скрипаевского лесничества Чугуевского района. Общая площадь тушения лесных пожаров составляет более 80 га», – добавили пожарные.

Напомним, накануне в облуправлении ГСЧС информировали, что пожарные пытаются потушить семь возгораний в лесах. Пылало на территории Завгородневского, Песчанского, Краснооскольского лесничества Изюмского района и Скрипаевского лесничества Чугуевского района. Общая площадь пожаров – 82 гектара.