Про 15 боїв на півночі від Харкова повідомляє Генштаб ЗСУ
Про те, як минула доба на Харківщині, розповів Генштаб у зведенні за 19 вересня.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 15 атак росіян біля Глибокого, Вовчанських Хуторів та Вовчанська.
Тим часом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів ворога біля Куп’янська, Кіндрашівки та Новоосинового. Також окупанти намагалися наступати у напрямку Борової.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4672 дронів-камікадзе та здійснили 5017 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 93 – з реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.
Також Генштаб оновив інформацію про втрати ЗС РФ.
