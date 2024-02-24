На Харківщині горіла котельня: з опіками шпиталізували чоловіка
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
23 лютого о 15:15 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Першотравневе в Чугуївському районі.
У селі на території приватного будинку горіла котельня на площі 12 кв.м, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Пожежу було погашено до прибуття рятувальників. Під час гасіння пожежі постраждав чоловік 2003 р.н., його з опіками верхніх та нижніх кінцівок було доставлено до опікового центру. Причина виникнення пожежі встановлюється», – додали рятувальники.
У ДСНС також повідомили, що протягом доби рятувальники не залучалися до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 08:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 лютого о 15:15 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Першотравневе в Чугуївському районі.".