На Харківщині горіла котельня: з опіками шпиталізували чоловіка

23 лютого о 15:15 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Першотравневе в Чугуївському районі.

У селі на території приватного будинку горіла котельня на площі 12 кв.м, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Пожежу було погашено до прибуття рятувальників. Під час гасіння пожежі постраждав чоловік 2003 р.н., його з опіками верхніх та нижніх кінцівок було доставлено до опікового центру. Причина виникнення пожежі встановлюється», – додали рятувальники.

У ДСНС також повідомили, що протягом доби рятувальники не залучалися до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

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