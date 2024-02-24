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На Харківщині горіла котельня: з опіками шпиталізували чоловіка

Події 08:13   24.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині горіла котельня: з опіками шпиталізували чоловіка Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

23 лютого о 15:15 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Першотравневе в Чугуївському районі.

У селі на території приватного будинку горіла котельня на площі 12 кв.м, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Пожежу було погашено до прибуття рятувальників. Під час гасіння пожежі постраждав чоловік 2003 р.н., його з опіками верхніх та нижніх кінцівок було доставлено до опікового центру. Причина виникнення пожежі встановлюється», – додали рятувальники.

У ДСНС також повідомили, що протягом доби рятувальники не залучалися до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 08:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 лютого о 15:15 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Першотравневе в Чугуївському районі.".