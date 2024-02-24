На Харьковщине горела котельная: с ожогами госпитализировали мужчину
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
23 февраля в 15:15 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Першотравневое в Чугуевском районе.
В селе на территории частного дома горела котельная на площади 12 кв.м, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Пожар был погашен до прибытия спасателей. Во время тушения пожара пострадал мужчина 2003 г.р., он с ожогами верхних и нижних конечностей был доставлен в ожоговый центр. Причина возникновения пожара устанавливается», – добавили спасатели.
В ГСЧС также сообщили, что в течение суток спасатели не привлекались к тушению пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 08:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 февраля в 15:15 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Першотравневое в Чугуевском районе.".