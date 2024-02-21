Женщина погибла на Харьковщине из-за печи
В пожаре в Богодуховском районе погибла 84-летняя местная жительница.
Пожар случился ночью с 20 на 21 февраля в селе Бугаевка. Спасателей на место вызвали в 00:35.
«К моменту их прибытия горел жилой дом на площади 56 кв. м. В очаге пожара пожарные обнаружили тело 84-летней женщины. В 01:10 произошла локализация огня, в 01:34 полная его ликвидация. Причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки спасатели 13 раз выезжали на ликвидацию пожаров. Три из них вызвали своими обстрелами россияне: два в Липецкой громаде и один в Волчанске.
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«В городе Волчанск Чугуевского района и в поселке Липцы Харьковского района горели частные жилые дома, гараж и автомобиль. Все ячейки возгорания ликвидированы подразделениями ГСЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — проинформировали в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пожаре в Богодуховском районе погибла 84-летняя местная жительница".