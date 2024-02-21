Главные новости Харькова 21 февраля: обстрелы, авиаудары и налет «шахедов»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:32

Около 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне, за сутки двое погибших — Синегубов

«Сегодня около полуночи в с. Липцы Харьковского района обстреляли садовое общество и один автомобиль. Без пострадавших. В 20:50 был обстрел пгт Казачья Лопань Дергачевского района. Попадание в окрестностях. Разрушений и пострадавших не зафиксировано», — сообщил начальник ХОВА о последних обстрелах.

В Купянском районе оккупанты дроном-камикадзе убили двух гражданских мужчин (38 и 50 лет). Ранена 48-летняя женщина — жена одного из погибших. Остальные обстрелы, по оперативным данным, обошлись без пострадавших.

07:55

Начальник ГУНП назвал 11 населенных пунктов Харьковщины, которые атаковали россияне

«За прошедшие сутки оккупанты обстреляли села Куриловка, Федоровка, Катериновка, Колесниковка, Глушковка, Петропавловка, Табаевка Купянского района; Казачья Лопань, Липцы Харьковского района; Волчанские Хутора, Зыбино Чугуевского района», — проинформировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он сообщил, что обстрелы уничтожили не менее 10 частных домов, склады, водонапорную башню, кафе, дом культуры, лицей, помещения сельхозпредприятия, частные автомобили, три автобуса и линии электропередач. Наиболее трагическая ситуация за сутки произошла в Купянском районе. Там в районе села Петропавловка вражеский дрон ударил по гражданскому автомобилю. Погибли двое мужчин, женщина ранена.

07:41

Авиация РФ ударила по десятку населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

«Авиационные удары получили: Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Катериновка, Шевченково, Ивановка, Глушковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 21 февраля Генштаб ВСУ.

Также оккупанты дважды безуспешно атаковали Синьковку под Купянском.

07:15

Ночью над Харьковщиной сбивали «шахеды» — ВС ВСУ

Армия РФ запустила по территории Украины 19 «шахедов», а также атаковала ракетами, сообщило утром 21 февраля командование Воздушных сил Украины.

«В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 «шахедов» в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести не пораженных враждебных БПЛА не достигла своих целей», — проинформировало командование ВС ВСУ.

07:05

Тревоги из-за «шахедов», баллистики и пусков авиабомб

Ночь в Харьковской области уже «традиционно» прошла под звуки сирен воздушной тревоги. Первую из тревог объявили еще с вечера 20 февраля — в 19:31. Характер угрозы, о которой предупреждали Воздушные силы ВСУ, постоянно изменялся. Все началось с пусков россиянами ракет — «транзитом» через Харьковщину, в направлении центра Украины. В 20:32 Воздушные силы ВСУ проинформировали об угрозе атаки российских БПЛА.

Следом активизировалась вражеская тактическая авиация. В 22:09 ВС ВСУ предупредили о пусках КАБов.

А затем — и об обстреле с территории Белгородской области РФ.

Отбой дали в 23:20. Но он был не продолжительным. Уже в 23:56 последовала еще одна тревога (до 00:48). А за ней — еще три: с 01:14 по 01:58, с 02:01 по 02:49 и с 05:48 по 06:20. Эти тревоги были связаны с угрозой применения врагом баллистики и активностью тактической авиации.