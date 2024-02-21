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Изменилась ли ситуация под Купянском после оккупации Авдеевки – данные ГПСУ

Общество 12:48   21.02.2024
Виктория Яковенко
Изменилась ли ситуация под Купянском после оккупации Авдеевки – данные ГПСУ

На Купянско-Лиманском направлении ситуация остается напряженной, сообщил в эфире «Суспільне. Спротив» начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.

«На Купянском направлении сейчас каких-либо изменений не ощущаем, по-прежнему против нас большая группировка войск – это 40 тысяч военных, большое количество техники. Каких-либо успехов у врага нет», — отметил Шевцов.

За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении оккупанты совершили 763 обстрела, девять авиаударов, применили 32 дрона-камикадзе.

«Сейчас погодные условия благоприятны для использования техники, поэтому враг активно использует бронетехнику: танки, БМП, БТР. По результатам поражения и потерям врага видно, что он активно использует технику. За прошедшие сутки враг потерял 368 бойцов на линии столкновения и 157 единиц техники. Из них 5 танков и 14 бронированных машин», – добавил Шевцов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 12:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении ситуация остается напряженной, сообщил в эфире «Суспільне. Спротив» начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.".