Изменилась ли ситуация под Купянском после оккупации Авдеевки – данные ГПСУ

На Купянско-Лиманском направлении ситуация остается напряженной, сообщил в эфире «Суспільне. Спротив» начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.

«На Купянском направлении сейчас каких-либо изменений не ощущаем, по-прежнему против нас большая группировка войск – это 40 тысяч военных, большое количество техники. Каких-либо успехов у врага нет», — отметил Шевцов.

За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении оккупанты совершили 763 обстрела, девять авиаударов, применили 32 дрона-камикадзе.

«Сейчас погодные условия благоприятны для использования техники, поэтому враг активно использует бронетехнику: танки, БМП, БТР. По результатам поражения и потерям врага видно, что он активно использует технику. За прошедшие сутки враг потерял 368 бойцов на линии столкновения и 157 единиц техники. Из них 5 танков и 14 бронированных машин», – добавил Шевцов.