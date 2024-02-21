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Авдеевка и Крынки: о чем наврали Путин и Шойгу — анализ ISW

Мир 09:05   21.02.2024
Оксана Горун
Авдеевка и Крынки: о чем наврали Путин и Шойгу — анализ ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали «победные реляции», которые на камеры озвучил министр обороны РФ Шойгу на показательной встрече с Путиным.

«Шойгу использовал брифинг и последующее интервью кремлевской новостной ленте ТАСС, чтобы представить пятимесячную истощающую российскую наступательную операцию по захвату Авдеевки как поразительный успех с минимальными потерями, несмотря на то, что, по украинским и российским оценкам, потери России в борьбе за Авдеевку между 16 000 и 47 000», — отметили в обзоре ISW.

Также во время встречи с объявленным в розыск военным преступником министр похвастался, что войска РФ наносили в последние дни штурма Авдеевки «до 450 высокоточных авиаударов в день».

«По оценкам ISW, российские войска, вероятно, за это время установили временное ограниченное и локализованное превосходство в воздухе, и Шойгу, вероятно, пытается представить этот временный период как сохраняющийся российский потенциал», — прокомментировали аналитики.

В целом в Институте изучения войны склонились к тому, что все постановочное общение было нацелено на то, чтобы представить военные усилия РФ в Украине «как все более успешные», а Путина — «как компетентного президента военного времени перед его гарантированным переизбранием в марте 2024 года». Дополнительной целью было создать панику в украинском информационном пространстве и ослабить моральный дух украинцев.

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Во многом ту же цель преследовала откровенная ложь Шойгу о ликвидации  плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области (в Крынках).

«Шойгу заявил, что российские войска полностью захватили Крынки на восточном (левобережье) Херсонской области, хотя доступные визуальные данные из открытых источников и украинские, и российские сообщения позволяют предположить, что украинские силы сохраняют свой ограниченный плацдарм в этом районе, — отметили в ISW. — На момент публикации ISW не наблюдал каких-либо визуальных свидетельств недавнего заметного продвижения России вблизи ограниченного украинского плацдарма в Крынках и вблизи него, а официальный представитель Южного оперативного командования Украины полковник Наталья Гуменюк сообщила, что украинские силы продолжают постепенно расширять свой плацдарм. Российские военные блогеры утверждают, что 19 и 20 февраля в районе Крынок продолжались регулярные позиционные бои, и не отмечают каких-либо успехов россиян в этом районе».

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В Институте изучения войны отметили, что Кремль все чаще заявляет о неких «победах» в Украине ради прославления Путина перед так называемыми «выборами» и деморализации украинцев. Однако такая тактика в перспективе может иметь обратный эффект.

«Растущая риторическая уверенность может создать в российском информационном пространстве ожидания, которые российская армия не сможет оправдать», — считают в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 09:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали «победные реляции», которые на камеры озвучил министр обороны РФ Шойгу на показательной встрече с Путиным".