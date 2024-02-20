Уверенность в победе Украины на самом низком уровне с начала войны – СМИ

Участники Мюнхенской конференции по безопасности были обеспокоены перспективами Украины в войне против РФ и ослабленной поддержкой США Киева, пишет издание Politico.

Четверо американских сенаторов пересказывают историю, услышанную от украинских чиновников: солдат в грязной окопе под канонаду российской артиллерии ищет на своем телефоне информацию, что Конгресс США одобрил Украине военную помощь.

Сенатор Шелдон Уайтхаус, руководитель одной из делегаций Конгресса, сказал, что было «душераздирающе» слышать эту историю. «Для молодых украинских солдат на передовой это постоянная тема для разговоров», — передал сенатор мрачным тоном в голосе.

Этот эпизод подчеркнул мрачность трансатлантически настроенных чиновников и высокопоставленных лиц, собравшихся в Мюнхене. Ухудшение перспектив Украины на поле боя и вопросы о приверженности США Киеву доминировали на ежегодном мероприятии. Мрачность усилилась известием о смерти российского диссидента Алексея Навального, которое пришло в первый день мероприятия.

Многие политики и чиновники использовали этот момент, чтобы заявить, что Украина проиграет войну без дополнительных $60 миллиардов военной помощи США, которые в настоящее время ожидают голосования в Палате представителей. Но они также не были уверены в том, как может выглядеть победа Украины даже при таком усилении.

Конференция проводится на фоне того, что уверенность в том, что президент Джо Байден сможет помочь Украине, особенно низка, а бывший президент Дональд Трамп, лидер республиканской партии, пытается подорвать этот пакет.

Сегодняшний план заключается в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться. Многие обходили вопрос о том, как будет выглядеть победа Украины и когда она может произойти.

Сенатор Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), председатель сенатского комитета по разведке, заявил, что пакет помощи «изменит правила игры» для Украины. Но он отказался сказать, что эта поддержка обеспечит триумф Украины, просто заявив, что американская помощь является последней и лучшей надеждой Киева.

«Я не знаю другого способа в краткосрочной перспективе получить украинцев необходимое им оружие, боеприпасы и инструменты, кроме как из США», — добавил Уорнер — один из 44 американских законодателей в Мюнхене.

Диапазон боевых возможностей остается огромным, независимо от того, будет ли поступать в Украину больше оружия или нет. «Где-то между Афганистаном, вытеснением русских с помощью, по сути, партизанской партизанской войны, и конфликтом великих армий, который мы имеем сейчас, — вот где это заканчивается», — сказал Уайтхаус.

Украине не хватает боеприпасов и пехоты. Десятилетняя крепость Авдеевка пала перед русскими в минувшие выходные, что дало Кремлю первое крупное завоевание с мая. Прежде чем президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство в высшем вооруженном составе своей страны, генералы настаивали на том, что президенту нужно мобилизовать еще 500 000 военнослужащих, чтобы идти в ногу с более крупной и еще более сильной российской армией, которая, похоже, готова понести огромные потери, чтобы продвинуться всего на несколько км земли.

Законодатели от обеих партий в Мюнхене заверяли союзника за союзником, что Палата представителей в конечном итоге одобрит помощь, причем некоторые прогнозируют, что она будет принята уже в марте. Они настаивали на том, что большинство представителей поддержат законопроект, как только он окажется в Палате представителей. Но Мики Шерилл (DN.J.) опасалась фактора Х: лидера Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа.

«Бывший президент Трамп, похоже, пытается сорвать поддержку текущего двухпартийного дополнения, принятого в Сенате», — заявил он.

Зеленский, явно обеспокоенный такой перспективой, использовал публичные возможности, чтобы отстаивать интересы своей страны. «Для нас этот пакет жизненно важен. В настоящее время мы не рассматриваем альтернативы, поскольку рассчитываем на США как на нашего стратегического партнера», — заявил он на пресс-конференции с вице-президентом Камалой Харрис в субботу.

«Плана Б» не будет, если законодателям не удастся дать зеленый свет этому пакету, подтвердил Харрис. «Есть только план А».

Уверенность в том, чего может достичь Украина, а также в президенте Джо Байдене, похоже, находится на самом низком уровне за последние два года.

Украинские чиновники не говорят об альтернативах, настаивая на том, что им нужно оружие и боеприпасы – особенно «Таурус» и армейская тактическая ракетная система большой дальности – чтобы дать отпор РФ. Один украинский парламентарий заявил, что в Киеве обеспокоены отсутствием лидерства со стороны Вашингтона как при принятии дополнительного соглашения, так и при отправке (и подталкивании союзников) к отправке большего количества боеприпасов дальнего действия в Украину. Чиновник только что вернулся с фронта на юге и заявил, что нехватка боеприпасов напрямую приводит к тому, что Украина теряет позиции и солдат.

«Когда гражданин Европы читает, что Украина отступила из Авдеевки, он должен осознавать один единственный факт: РФ стала на несколько километров ближе к его собственному дому», — заявил в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Каждое продвижение РФ в Украине приближает российское оружие к дому европейца среднего класса».

Высокопоставленные представители администрации утверждают, что приверженность Америки делу Украины не уменьшилась. «Путин не собирается останавливаться, пока его не остановят», — заявила министр армии США Кристин Вормут, прибывшая в Мюнхен только что после наблюдения за тем, как американские войска тренируют новый украинский батальон на американской базе в Германии. «А для противников, которые наблюдают за тем, что происходит на Украине, я бы не хотела, чтобы они сделали вывод, что мы позволим такому лидеру, как Путин, делать все, что он хочет».

Лучший и единственный вариант предотвратить это, по их мнению, по-прежнему находится на рассмотрении: принятие Конгрессом военной помощи. «Давайте уничтожим армию Путина. Украинцы знают, как это сделать, поэтому давайте поможем им», – добавил член палаты представителей Джейсон Кроу (демократ от штата Колорадо).

На Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом году нервозность была заметна, но она не была такой всепоглощающей. США и их союзники сплотились на защиту Украины, вернув захваченную территорию у РФ и готовясь к решающему контрнаступлению. Впереди был долгий путь, но борьба развивалась в положительном направлении.

Но контрнаступление провалилось, и наземная кампания застопорилась, в результате чего украинские и российские войска начали играть в артиллерийский пинг-понг на фронте, длинной в тысячу км. Киев добился большего успеха на Черном море, потопив несколько российских кораблей на стратегическом водном пути, но это мало улучшило течение войны. Никто по обе стороны Атлантики, особенно в Киеве и Москве, не может предсказать, что будет дальше.

«Проблема с РФ будет у нас независимо от того, как закончится война», — сказал адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, который также предупредил, что, хотя Запад «возможно, был слишком оптимистичен в 2023 году» по поводу войны, «но мы должны остерегаться чрезмерного пессимизма в 2024 году».

Неопределенность усилила украинских скептиков. Они настаивают на том, что США перекрыли кран и вместо этого сосредоточились на внутреннем фронте. Сенатор Джей Ди Вэнс (республиканец от штата Огайо), который прибыл в Мюнхен, чтобы высказать противоположную точку зрения, заявил, что поддерживает борьбу Киева, но что Америка не может производить достаточно оружия, чтобы вооружить Украину и одновременно защитить США.

«Европа должна быть немного более самодостаточной» в защите себя», — настаивал он. «Ребята, вам нужно сделать шаг вперед. В американской политике произойдет поворот, ориентированный на Восточную Азию. Учитывая эту реальность, европейцам придется играть более агрессивную роль».

Однако большинство законодателей не хотели покидать Мюнхен, не подавая надежды. Снова и снова они отвергали идею о том, что Украина безвозвратно находится на грани краха.

«Я не вижу, как РФ когда-либо выиграет эту войну. По их определению, победа — это захват страны и ее оккупация. Они никогда не смогут оккупировать Украину», — сказал сенатор-республиканец от Айдахо Джим Риш. «Войны заканчиваются, когда одна или обе стороны сражаются до изнеможения, а затем они садятся и разговаривают».

А Уайтхаус заявил, что Украина никогда не прекратит сопротивление РФ, даже если она не получит большей поддержки: «Шансов на то, что украинцы мирно перенесут российскую оккупацию, буквально нет».