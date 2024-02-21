Авдіївка та Кринки: про що набрехали Путін і Шойгу – аналіз ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували “переможні реляції”, які на камери озвучив міністр оборони РФ Шойгу на показовій зустрічі з Путіним.

“Шойгу використав брифінг і подальше інтерв’ю кремлівській стрічці новин “ТАСС”, щоб представити п’ятимісячну виснажливу російську наступальну операцію із захоплення Авдіївки як разючий успіх з мінімальними втратами, попри те, що, за українськими та російськими оцінками, втрати Росії у боротьбі за Авдіївку між 16 000 та 47 000″, – зазначили в огляді ISW.

Також під час зустрічі з оголошеним у розшук військовим злочинцем міністр похвалився, що війська РФ завдавали в останні дні штурму Авдіївки “до 450 високоточних авіаударів на день”.

“За оцінками ISW, російські війська, ймовірно, за цей час встановили тимчасову обмежену та локалізовану перевагу в повітрі, й Шойгу, ймовірно, намагається представити цей тимчасовий період як російський потенціал, що зберігається”, – прокоментували аналітики.

Загалом в Інституті вивчення війни схилилися до того, що все показове спілкування було націлене на те, щоб представити військові зусилля РФ в Україні “як більш успішні”, а Путіна – “як компетентного президента воєнного часу перед його гарантованим переобранням у березні 2024 року”. Додатковою метою було створити паніку в українському інформаційному просторі та послабити моральний дух українців.

Багато в чому ту ж мету переслідувала відверта брехня Шойгу про ліквідацію плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області (у Кринках).

“Шойгу заявив, що російські війська повністю захопили Кринки на східному (лівобережжі) Херсонської області, хоча доступні візуальні дані з відкритих джерел і українські, й російські повідомлення дозволяють припустити, що українські сили зберігають свій обмежений плацдарм у цьому районі, — зазначили в ISW. — На момент публікації ISW не спостерігав жодних візуальних свідчень недавнього помітного просування Росії поблизу обмеженого українського плацдарму в Кринках та поблизу нього, а офіційний представник Південного оперативного командування України полковник Наталія Гуменюк повідомила, що українські сили продовжують поступово розширювати свій плацдарм. Російські військові блогери стверджують, що 19 та 20 лютого в районі Кринок тривали регулярні позиційні бої, та не відзначають жодних успіхів росіян у цьому районі”.

В Інституті вивчення війни зазначили, що Кремль усе частіше заявляє про якісь “перемоги” в Україні заради прославлення Путіна перед так званими “виборами” та деморалізації українців. Однак така тактика в перспективі може мати зворотний ефект.

“Риторична впевненість, що росте, може створити в російському інформаційному просторі очікування, які російська армія не зможе виправдати”, – вважають в ISW.