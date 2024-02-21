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Чи змінилась ситуація під Куп’янськом після окупації Авдіївки – дані ДПСУ

Суспільство 12:48   21.02.2024
Вікторія Яковенко
Чи змінилась ситуація під Куп’янськом після окупації Авдіївки – дані ДПСУ

На Куп’янсько-Лиманському напрямку ситуація залишається напруженою, повідомив в етері «Суспільне. Спротив» начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.

«На Куп’янському напрямку зараз якихось змін не відчуваємо, як і раніше навпроти нас велике угруповання військ – це 40 тисяч військових, велика кількість техніки. Якихось успіхів у ворога немає», – зазначив Шевцов.

Протягом доби минулої доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку окупанти здійснили 763 обстріли, дев’ять авіаударів, застосували 32 дрони-камікадзе.

«Зараз погодні умови сприятливі для використання техніки, тому ворог активно використовує бронетехніку: танки, БМП, БТР. По результатах ураження та втратам ворога видно, що він активно використовує техніку. Протягом минулої доби ворог втратив 368 бійців на лінії зіткнення і 157 одиниць техніки. З них 5 танків і 14 броньованих машин», – додав Шевцов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 12:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку ситуація залишається напруженою, повідомив в етері «Суспільне. Спротив» начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.".