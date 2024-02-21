Чи змінилась ситуація під Куп’янськом після окупації Авдіївки – дані ДПСУ
На Куп’янсько-Лиманському напрямку ситуація залишається напруженою, повідомив в етері «Суспільне. Спротив» начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.
«На Куп’янському напрямку зараз якихось змін не відчуваємо, як і раніше навпроти нас велике угруповання військ – це 40 тисяч військових, велика кількість техніки. Якихось успіхів у ворога немає», – зазначив Шевцов.
Протягом доби минулої доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку окупанти здійснили 763 обстріли, дев’ять авіаударів, застосували 32 дрони-камікадзе.
«Зараз погодні умови сприятливі для використання техніки, тому ворог активно використовує бронетехніку: танки, БМП, БТР. По результатах ураження та втратам ворога видно, що він активно використовує техніку. Протягом минулої доби ворог втратив 368 бійців на лінії зіткнення і 157 одиниць техніки. З них 5 танків і 14 броньованих машин», – додав Шевцов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авдеевка, атаки, гпсу, куп'янск, направлення, окупація, рф, шевцов;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 12:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку ситуація залишається напруженою, повідомив в етері «Суспільне. Спротив» начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.".