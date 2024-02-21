БпЛА в районе Чугуева, курсом на Харьков — Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ в 22:14 сообщили о наличии БпЛА в Харьковской области, при этом не уточнили — идет ли речь об одном или же нескольких российских дронах.

«БпЛА в Харьковской области в районе Чугуева, курсом на Харьков», — говорится в публикации.