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БпЛА в районе Чугуева, курсом на Харьков — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 22:20   21.02.2024
Елена Нагорная
БпЛА в районе Чугуева, курсом на Харьков — Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ в 22:14 сообщили о наличии БпЛА в Харьковской области, при этом не уточнили — идет ли речь об одном или же нескольких российских дронах.

«БпЛА в Харьковской области в районе Чугуева, курсом на Харьков», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 22:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ в 22:14 сообщили о наличии БпЛА в Харьковской области, при этом не уточнили — идет ли речь об одном или же нескольких российских дронах".