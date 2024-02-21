БпЛА в районе Чугуева, курсом на Харьков — Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ в 22:14 сообщили о наличии БпЛА в Харьковской области, при этом не уточнили — идет ли речь об одном или же нескольких российских дронах.
«БпЛА в Харьковской области в районе Чугуева, курсом на Харьков», — говорится в публикации.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушные силы, ВСУ, дрони, дроны, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 22:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ в 22:14 сообщили о наличии БпЛА в Харьковской области, при этом не уточнили — идет ли речь об одном или же нескольких российских дронах".