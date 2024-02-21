ГШ назвал населенные пункты Харьковщины, которые атаковал и обстреливал враг
Две попытки наступления осуществили российские военные на Харьковщине за сутки — возле Синьковки и Табаевки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Меловое, Ольховатка, Григорьевка и Петропавловка.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, и Гатище на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, синьковка, Табаевка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 19:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две попытки наступления осуществили российские военные на Харьковщине за сутки — возле Синьковки и Табаевки".