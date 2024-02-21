ГШ назвал населенные пункты Харьковщины, которые атаковал и обстреливал враг

Две попытки наступления осуществили российские военные на Харьковщине за сутки — возле Синьковки и Табаевки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Меловое, Ольховатка, Григорьевка и Петропавловка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, и Гатище на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.