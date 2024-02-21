Оккупанты обстрелами убили мужчину на Харьковщине и еще одного ранили (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Один мужчина погиб и еще один получил ранения в результате вражеских обстрелов Купянского района Харьковской области 21 февраля.
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, приблизительно в 14 часов враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная. Погиб мирный житель, анкетные данные которого устанавливаются.
Около 12:40 военные РФ из минометов и артиллерии били по селу Ивановка Петропавловской громады. Получил ранения 52-летний мужчина.
Как сообщалось ранее, около 15 часов под ударами вражеской авиации было село Ольховатка Купянского района. Жертв и пострадавших нет.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: двуречная, ивановка, купянск, обстрелы, погиб, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один мужчина погиб и еще один получил ранения в результате вражеских обстрелов Купянского района Харьковской области 21 февраля.".