Оккупанты обстрелами убили мужчину на Харьковщине и еще одного ранили (фото)

Один мужчина погиб и еще один получил ранения в результате вражеских обстрелов Купянского района Харьковской области 21 февраля.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, приблизительно в 14 часов враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная. Погиб мирный житель, анкетные данные которого устанавливаются.

Около 12:40 военные РФ из минометов и артиллерии били по селу Ивановка Петропавловской громады. Получил ранения 52-летний мужчина.

Как сообщалось ранее, около 15 часов под ударами вражеской авиации было село Ольховатка Купянского района. Жертв и пострадавших нет.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).



Фото: Харьковская облпрокуратура