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Вражеские самолеты ударили по приграничью Харьковщины — произошел пожар (фото)

Происшествия 18:23   21.02.2024
Елена Нагорная
Вражеские самолеты ударили по приграничью Харьковщины — произошел пожар (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Приграничное село Ольховатка Купянского района было под ударами вражеской авиации днем 21 февраля. Жертв и пострадавших нет.

Оккупанты попали по жилому сектору, разрушив частный дом и вызвав пожар, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Менее чем за час спасатели ликвидировали возгорание.

По данным Харьковской облпрокуратуры, около 15 часов враг применил по селу две управляемые авиабомбы.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 18:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приграничное село Ольховатка Купянского района было под ударами вражеской авиации днем 21 февраля".