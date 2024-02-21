Вражеские самолеты ударили по приграничью Харьковщины — произошел пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Приграничное село Ольховатка Купянского района было под ударами вражеской авиации днем 21 февраля. Жертв и пострадавших нет.
Оккупанты попали по жилому сектору, разрушив частный дом и вызвав пожар, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Менее чем за час спасатели ликвидировали возгорание.
По данным Харьковской облпрокуратуры, около 15 часов враг применил по селу две управляемые авиабомбы.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрел, ольховатка, пожары, самолеты;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приграничное село Ольховатка Купянского района было под ударами вражеской авиации днем 21 февраля".