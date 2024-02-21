Вражеские самолеты ударили по приграничью Харьковщины — произошел пожар (фото)

Приграничное село Ольховатка Купянского района было под ударами вражеской авиации днем 21 февраля. Жертв и пострадавших нет.

Оккупанты попали по жилому сектору, разрушив частный дом и вызвав пожар, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Менее чем за час спасатели ликвидировали возгорание.

По данным Харьковской облпрокуратуры, около 15 часов враг применил по селу две управляемые авиабомбы.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Читайте также: Восемь вражеских дронов сбили за сутки на Харьковщине мобильные группы ПВО