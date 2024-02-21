Ворожі літаки вдарили по прикордонню Харківщини – сталася пожежа (фото)

Прикордонне село Вільхуватка Куп’янського району було під ударами ворожої авіації вдень 21 лютого. Жертв та постраждалих немає.

Окупанти поцілили по житловому сектору, зруйнувавши приватну оселю та спричинивши пожежу, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Площа пожежі складала 80 квадратних метрів. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували загоряння.

За даними Харківської облпрокуратури, близько 15-ї години ворог застосував по селу дві керовані авіабомби.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області