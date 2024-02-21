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Вісім ворожих дронів збили за добу на Харківщині мобільні групи ППО

Суспільство 15:56   21.02.2024
Вікторія Яковенко
Вісім ворожих дронів збили за добу на Харківщині мобільні групи ППО

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про успішну роботу мобільних вогневих груп на Харківщині.

«Протягом доби мобільні вогневі групи ліквідували вісім ворожих безпілотників в Харківському районі. Дякуємо за роботу!», – написав голова ХОВА в телеграм.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 15:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про успішну роботу мобільних вогневих груп на Харківщині.".