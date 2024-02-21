Вісім ворожих дронів збили за добу на Харківщині мобільні групи ППО

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про успішну роботу мобільних вогневих груп на Харківщині.

«Протягом доби мобільні вогневі групи ліквідували вісім ворожих безпілотників в Харківському районі. Дякуємо за роботу!», – написав голова ХОВА в телеграм.