Восемь вражеских дронов сбили за сутки на Харьковщине мобильные группы ПВО
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об успешной работе мобильных огневых групп на Харьковщине.
«В течение суток мобильные огневые группы ликвидировали восемь вражеских беспилотников в Харьковском районе. Спасибо за работу!», — написал председатель ХОВА в Telegram.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: беспилотники, дрони, дроны, пво, сбили, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об успешной работе мобильных огневых групп на Харьковщине.".