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Восемь вражеских дронов сбили за сутки на Харьковщине мобильные группы ПВО

Общество 15:56   21.02.2024
Виктория Яковенко
Восемь вражеских дронов сбили за сутки на Харьковщине мобильные группы ПВО

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об успешной работе мобильных огневых групп на Харьковщине.

«В течение суток мобильные огневые группы ликвидировали восемь вражеских беспилотников в Харьковском районе. Спасибо за работу!», — написал председатель ХОВА в Telegram.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 15:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об успешной работе мобильных огневых групп на Харьковщине.".