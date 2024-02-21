Восемь вражеских дронов сбили за сутки на Харьковщине мобильные группы ПВО

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об успешной работе мобильных огневых групп на Харьковщине.

«В течение суток мобильные огневые группы ликвидировали восемь вражеских беспилотников в Харьковском районе. Спасибо за работу!», — написал председатель ХОВА в Telegram.