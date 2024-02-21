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Два «шахеда» уничтожили на Харьковщине пограничники

Происшествия 10:13   21.02.2024
Оксана Горун
Два «шахеда» уничтожили на Харьковщине пограничники

Воины 15-го мобильного погранотряда «Сталевий кордон» уничтожили два «шахеда», которые направлялись в сторону Харькова.

«Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальной границы» продолжают эффективно охранять украинское небо и уничтожать вражеские БПЛА. Так, сегодня ночью мобильные огневые группы 15 мобильного пограничного отряда обнаружили и уничтожили 2 вражеских БПЛА типа «Шахед», которые направлялись в сторону Харькова», — сообщили в telegram отряда 21 февраля.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 10:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины 15-го мобильного погранотряда «Сталевий кордон» уничтожили два «шахеда», которые направлялись в сторону Харькова".