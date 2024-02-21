Два “шахеди” знищили на Харківщині прикордонники
Воїни 15-го мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон” знищили два “шахеди”, які прямували в бік Харкова.
“Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий Кордон” продовжують ефективно охороняти українське небо та знищувати ворожі БПЛА. Так, сьогодні вночі мобільні вогневі групи 15 мобільного прикордонного загону виявили та знищили 2 ворожих БПЛА типу “Шахед”, які направлялись в бік Харкова”, – повідомили в телеграм загону 21 лютого.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, новини Харкова, пограничники, сбили, сталевий кордон;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 10:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 15-го мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон” знищили два “шахеди”, які прямували в бік Харкова".