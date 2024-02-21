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Два “шахеди” знищили на Харківщині прикордонники

Події 10:13   21.02.2024
Оксана Горун
Два “шахеди” знищили на Харківщині прикордонники

Воїни 15-го мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон” знищили два “шахеди”, які прямували в бік Харкова.

Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий Кордон” продовжують ефективно охороняти українське небо та знищувати ворожі БПЛА. Так, сьогодні вночі мобільні вогневі групи 15 мобільного прикордонного загону виявили та знищили 2 ворожих БПЛА типу “Шахед”, які направлялись в бік Харкова”, – повідомили в телеграм загону 21 лютого.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 10:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 15-го мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон” знищили два “шахеди”, які прямували в бік Харкова".