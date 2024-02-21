Вночі на Харківщині збивали “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ

Армія РФ вночі атакувала територію України ракетами та БПЛА. “Шахеди” збивали, зокрема в межах Харківської області.

По території України росіяни запустили 19 БПЛА типу “Shahed”. Вони вилетіли із Приморсько-Ахтарська. Також окупанти застосували ракету С-300 (з території Ростовської області), керовану авіаційну ракету Х-59 (з Бєлгородської області), чотири крилаті Х-22 (з Ростовської області).

“В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей”, — поінформувало командування ПС ЗСУ.

Для відбиття атаки використовували підрозділи зенітників, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.