Вночі на Харківщині збивали “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ
Армія РФ вночі атакувала територію України ракетами та БПЛА. “Шахеди” збивали, зокрема в межах Харківської області.
По території України росіяни запустили 19 БПЛА типу “Shahed”. Вони вилетіли із Приморсько-Ахтарська. Також окупанти застосували ракету С-300 (з території Ростовської області), керовану авіаційну ракету Х-59 (з Бєлгородської області), чотири крилаті Х-22 (з Ростовської області).
“В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей”, — поінформувало командування ПС ЗСУ.
Для відбиття атаки використовували підрозділи зенітників, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, ВС ВСУ, новини Харкова, сбили;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 07:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вночі атакувала територію України ракетами та БПЛА. “Шахеди” збивали, зокрема в межах Харківської області".