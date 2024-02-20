Головні новини Харкова 20 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:37

Армія РФ завдала авіаударів по восьми населених пунктах і чотири рази йшла в атаку на Харківщині – Генштаб

За даними Генштабу, за минулу добу авіаційних ударів зазнали: Куп’янськ, Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка та Петропавлівка.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області“, – зазначили в ГШ.

07:06

Вечірній “проліт” “шахедів” та нічні тривоги через тактичну авіацію

З вечора 19 лютого тривала тривога на Харківщині була пов’язана з активністю російських “шахедів”. Її оголосили о 21:00, коли безпілотники перебували біля адмінкордону Харківщини та Донеччини. БПЛА переміщалися вздовж Харківської області на північ та захід. Паралельно активність виявляла тактична авіація. У результаті відбій дали о 00:12. Але протягом ночі тривогу оголошували ще двічі: з 00:41 до 01:49 та з 04:26 до 05:30. Обидва рази Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність тактичної авіації ворога.