На Харківщині повернули світло, але обстрілом перебили газ – Міненерго
На Харківщині енергетики відновили подачу електрики більш як 10 тисячам споживачів. Але нові обстріли спричинили нові руйнування.
“Ремонтні бригади заживили понад 10 тисяч споживачів, які знеструмлювалися через ворожі обстріли. На жаль, є нові пошкодження електромереж у громадах області. Кількість відключених споживачів уточнюється”, – повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Раніше у Харківобленерго поінформували, що в Куп’янському районі відновили високовольтну лінію 110 кВ. Завдяки цьому світло повернули до 34 населених пунктів. Проте вже після цього стався черговий обстріл, і без світла залишилася частина Великобурлуцької громади.
Також обстрілом пошкоджено газопровід у Богодухівському районі, уточнили в Міненерго. Без газопостачання багатоквартирний будинок (15 абонентів).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газопровод, електрика, Минэнерго, новини Харкова, обстріли, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині енергетики відновили подачу електрики більш як 10 тисячам споживачів. Але нові обстріли спричинили нові руйнування".