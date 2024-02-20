На Харьковщине вернули свет, но обстрелом перебили газ — Минэнерго
На Харьковщине энергетики восстановили подачу электричества более чем 10 тысячам потребителей. Но новые обстрелы принесли новые разрушения.
«Ремонтные бригады запитали более 10 тысяч потребителей, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов. К сожалению, есть новые повреждения электросетей в громадах области. Число отключенных потребителей уточняется», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Ранее в Харьковоблэнерго проинформировали, что в Купянском районе восстановили высоковольтную линию 110 кВ. Благодаря этому свет вернули в 34 населенных пункта. Однако уже после этого произошел очередной обстрел, и без света осталась часть Великобурлукской громады.
Также обстрелом поврежден газопровод в Богодуховском районе, уточнили в Минэнерго. Без газоснабжения многоквартирный дом (15 абонентов).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газопровод, електрика, Минэнерго, новости Харькова, обстрелы, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 10:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине энергетики восстановили подачу электричества более чем 10 тысячам потребителей. Но новые обстрелы принесли новые разрушения".