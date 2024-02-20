На Харьковщине вернули свет, но обстрелом перебили газ — Минэнерго

На Харьковщине энергетики восстановили подачу электричества более чем 10 тысячам потребителей. Но новые обстрелы принесли новые разрушения.

«Ремонтные бригады запитали более 10 тысяч потребителей, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов. К сожалению, есть новые повреждения электросетей в громадах области. Число отключенных потребителей уточняется», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Ранее в Харьковоблэнерго проинформировали, что в Купянском районе восстановили высоковольтную линию 110 кВ. Благодаря этому свет вернули в 34 населенных пункта. Однако уже после этого произошел очередной обстрел, и без света осталась часть Великобурлукской громады.

Также обстрелом поврежден газопровод в Богодуховском районе, уточнили в Минэнерго. Без газоснабжения многоквартирный дом (15 абонентов).

Читайте также: У хозяев сгоревшего в Харькове дома престарелых суд забрал землю