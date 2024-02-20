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На Харьковщине вернули свет, но обстрелом перебили газ — Минэнерго

Общество 10:28   20.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине вернули свет, но обстрелом перебили газ — Минэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

На Харьковщине энергетики восстановили подачу электричества более чем 10 тысячам потребителей. Но новые обстрелы принесли новые разрушения.

«Ремонтные бригады запитали более 10 тысяч потребителей, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов. К сожалению, есть новые повреждения электросетей в громадах области. Число отключенных потребителей уточняется», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Ранее в Харьковоблэнерго проинформировали, что в Купянском районе восстановили высоковольтную линию 110 кВ. Благодаря этому свет вернули в 34 населенных пункта. Однако уже после этого произошел очередной обстрел, и без света осталась часть Великобурлукской громады.

Также обстрелом поврежден газопровод в Богодуховском районе, уточнили в Минэнерго. Без газоснабжения многоквартирный дом (15 абонентов).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 10:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине энергетики восстановили подачу электричества более чем 10 тысячам потребителей. Но новые обстрелы принесли новые разрушения".