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У хозяев сгоревшего в Харькове дома престарелых суд забрал землю

Общество 09:43   20.02.2024
Оксана Горун
У хозяев сгоревшего в Харькове дома престарелых суд забрал землю

Харьковская областная прокуратура сообщила, что добилась в суде возвращения в собственность тергромады земельного участка, на котором в Харькове незаконно частично находился печально известный пансионат для престарелых «Золотое время» (во время пожара в нем погибли 15 человек).

«Указанное двухэтажное здание, которое использовалось для проживания пожилых людей, построено в 2012 году самочинно, без надлежащей проектно-разрешительной документации и размещено частично на земельном участке общей площадью 255,25 кв. м, по которой Харьковским городским советом еще в 2008 году принято решение о предоставлении в аренду для обслуживания жилого дома по указанному адресу. Однако соответствующий договор аренды в дальнейшем заключен так и не был», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Стоимость «прихваченного» хозяевами дома для престарелых земельного участка — около  полумиллиона гривен. Прокуроры отметили: Харьковский горсовет не предпринимал каких-либо мер, чтобы выставить захватчиков с городской земли — в том числе и после трагического пожара, приведшего к многочисленным жертвам.

«В связи с неисполнением органом местного самоуправления соответствующих полномочий окружная прокуратура в 2021 году обратилась в суд с иском. Решением Киевского районного суда г. Полтавы иск прокурора удовлетворен полностью. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование соответствующего судебного решения», — сообщили в прокуратуре.

Там также отметили, что дело самих обвиняемых в нарушении требований пожарной безопасности в пансионате «Золотое время» — сейчас в суде. В деле четыре обвиняемых. Процесс проходит в Ленинском районном суде Харькова.

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Напомним, во время пожара в доме престарелых «Золотое время» в Харькове погибли 15 человек. Пожар случился в двухэтажном жилом здании на ул. Нижней Гиевской, 150б, 21 января 2021 года. Позже следователи установили: причиной трагедии стало нарушение требований пожарной безопасности — как при строительстве, так и при эксплуатации здания.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что добилась в суде возвращения в собственность тергромады земельного участка, на котором в Харькове незаконно частично находился печально известный пансионат для престарелых «Золотое время» (во время пожара в нем погибли 15 человек)".