У господарів будинку для престарілих, що згорів у Харкові, суд забрав землю

Харківська обласна прокуратура повідомила, що домоглася в суді повернення у власність тергромади земельної ділянки, на якій у Харкові незаконно частково знаходився сумнозвісний пансіонат для людей похилого віку “Золотий час” (у пожежі в ньому загинуло 15 осіб).

“Зазначена двоповерхова будівля, яка використовувалась для проживання осіб похилого віку, побудована у 2012 році самочинно, без належної проектно-дозвільної документації та розміщена частково на земельній ділянці загальною площею 255,25 кв. м, щодо якої Харківською міською радою ще у 2008 році прийнято рішення про надання в оренду для обслуговування житлового будинку за вказаною адресою. Проте відповідного договору оренди надалі укладено так і не було”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Вартість “прихопленої” господарями будинку для людей похилого віку земельної ділянки – близько пів мільйона гривень. Прокурори зазначили: Харківська міськрада не вживала жодних заходів, щоб виставити загарбників з міської землі – у тому числі й після трагічної пожежі, яка призвела до численних жертв.

“У зв’язку з нездійсненням органом місцевого самоврядування відповідних повноважень окружна прокуратура у 2021 році звернулася до суду з позовом. Рішенням Київського районного суду м. Полтави позов прокурора задоволено повністю. На теперішній час триває строк на апеляційне оскарження відповідного судового рішення“, – повідомили в прокуратурі.

Там також зазначили, що справа самих обвинувачених у порушенні вимог пожежної безпеки в пансіонаті “Золотий час” зараз у суді. У справі четверо обвинувачених. Процес відбувається в Ленінському районному суді Харкова.

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Нагадаємо, під час пожежі в будинку для літніх людей “Золотий час” у Харкові загинули 15 людей. Пожежа сталася у двоповерховому житловому будинку на вул. Нижній Гіївській, 150б, 21 січня 2021 року. Пізніше слідчі встановили: причиною трагедії стало порушення вимог пожежної безпеки як при будівництві, так і при експлуатації будівлі.