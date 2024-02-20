На Харківщині горіли приватні будинки після обстрілів РФ (фото)
Фото: ДСНС України
Рятувальники ліквідували на Харківщині дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Як повідомили у ДСНС України, вранці 20 лютого армія РФ обстріляла житловий сектор у місті Вовчанськ та селищі Липці. Там внаслідок ударів горіли приватні будинки. Усі загоряння рятувальники ліквідували.
Попередньо, жертв і постраждалих немає, зазначили у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 15:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ліквідували на Харківщині дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.".