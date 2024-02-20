На Харківщині горіли приватні будинки після обстрілів РФ (фото)

Рятувальники ліквідували на Харківщині дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Як повідомили у ДСНС України, вранці 20 лютого армія РФ обстріляла житловий сектор у місті Вовчанськ та селищі Липці. Там внаслідок ударів горіли приватні будинки. Усі загоряння рятувальники ліквідували.

Попередньо, жертв і постраждалих немає, зазначили у ДСНС.