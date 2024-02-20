На Харківщині зросла кількість обстрілів – Синєгубов про ситуацію на фронті
Кількість обстрілів на Харківщині останнім часом збільшилась. Лише за цю добу під ударами армії РФ були понад 25 населених пунктів.
«З них три – це Куп’янський напрямок. Це те, що ми знаємо, оскільки прикордонні населені пункти, де вже людей майже немає, там так само ситуація дуже важка. Сам Куп’янськ був під ударами КАБів, в одному з населених пунктів цього району зруйнований заклад освіти, кафе, авто. По Богодухівському напрямку був обстріляний населений пункт Олександрівка, по Харківському району – Липці. Ворог б’є з артилерії, танків, мінометів», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
У зв’язку з посиленням обстрілів активізувалась і евакуація з небезпечних населених пунктів Куп’янщини, зазначив Синєгубов. За два тижні вивезли понад 500 людей, з них 30 – діти.
«На Куп’янському напрямку наші воїни стримують штурмові атаки. За добу наші ЗСУ ліквідували майже 400 російських окупантів та знищили понад 100 одиниць російської техніки. Втрат територій по цьому напрямку не було», – підкреслив голова ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ЗСУ, куп'янск, обстріли, сінєгубов, удары, фронт, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 15:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість обстрілів на Харківщині останнім часом збільшилась. Лише за цю добу під ударами армії РФ були понад 25 населених пунктів.".