На Харьковщине возросло количество обстрелов — Синегубов о ситуации на фронте
Количество обстрелов на Харьковщине в последнее время увеличилось. Только за эти сутки под ударами армии РФ было более 25 населенных пунктов.
«Из них три – это Купянское направление. Это то, что мы знаем, поскольку приграничные населенные пункты, где уже людей почти нет, там тоже ситуация очень тяжелая. Сам Купянск был под ударами КАБов, в одном из населенных пунктов этого района разрушено учебное заведение, кафе, авто. По Богодуховскому направлению был обстрелян населенный пункт Александровка, по Харьковскому району – Липцы. Враг бьет из артиллерии, танков, минометов», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
В связи с усилением обстрелов активизировалась и эвакуация из опасных населенных пунктов Купянщины, отметил Синегубов. За две недели вывезли более 500 человек, из них 30 – дети.
«На Купянском направлении наши воины сдерживают штурмовые атаки. За сутки наши ВСУ ликвидировали около 400 российских оккупантов и уничтожили более 100 единиц российской техники. Потерь территорий по этому направлению не было», — подчеркнул глава ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, обстрелы, синєгубов, синегубов, удары, фронт, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 15:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество обстрелов на Харьковщине в последнее время увеличилось. Только за эти сутки под ударами армии РФ было более 25 населенных пунктов.".