На Харьковщине возросло количество обстрелов — Синегубов о ситуации на фронте

Количество обстрелов на Харьковщине в последнее время увеличилось. Только за эти сутки под ударами армии РФ было более 25 населенных пунктов.

«Из них три – это Купянское направление. Это то, что мы знаем, поскольку приграничные населенные пункты, где уже людей почти нет, там тоже ситуация очень тяжелая. Сам Купянск был под ударами КАБов, в одном из населенных пунктов этого района разрушено учебное заведение, кафе, авто. По Богодуховскому направлению был обстрелян населенный пункт Александровка, по Харьковскому району – Липцы. Враг бьет из артиллерии, танков, минометов», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

В связи с усилением обстрелов активизировалась и эвакуация из опасных населенных пунктов Купянщины, отметил Синегубов. За две недели вывезли более 500 человек, из них 30 – дети.

«На Купянском направлении наши воины сдерживают штурмовые атаки. За сутки наши ВСУ ликвидировали около 400 российских оккупантов и уничтожили более 100 единиц российской техники. Потерь территорий по этому направлению не было», — подчеркнул глава ХОВА.