«Наступают от Купянска до Кременной» – воин ВСУ о штурмах россиян
Армия РФ ведет штурмовые действия вдоль всей линии от Купянска до Кременной, сообщил в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБ Станислав Краснов.
«Они наступают сейчас по всему направлению – от Купянска до Кременной, и даже ниже, даже до Марьинки. Это непрерывная линия их штурмов. Они «щупают», где у нас есть слабость, где они могут прорвать. Там, где зашли какие-то новые подразделения – они обязательно в этот момент пытаются провести свое наступление. Они хотят, по моему субъективному мнению, каких-то громких политических побед, посвященных «выборам» в России, чтобы Путин мог показать, что он успешно воюет и побеждает», — рассказал Краснов.
Он также отметил, что Купянск остается одной из ключевых целей оккупантов.
«Очень рвутся к нему. Несут огромные потери, но каждый день почти проводят штурмы, пытаются занять высоты, взять под огневой контроль и в конце концов захватить сам Купянск», — сказал Краснов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воин, ВСУ, Краснов, Кременная, Купяск, наступ, наступление, рф, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ведет штурмовые действия вдоль всей линии от Купянска до Кременной, сообщил в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБ Станислав Краснов.".