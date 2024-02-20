«Наступают от Купянска до Кременной» – воин ВСУ о штурмах россиян

Армия РФ ведет штурмовые действия вдоль всей линии от Купянска до Кременной, сообщил в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБ Станислав Краснов.

«Они наступают сейчас по всему направлению – от Купянска до Кременной, и даже ниже, даже до Марьинки. Это непрерывная линия их штурмов. Они «щупают», где у нас есть слабость, где они могут прорвать. Там, где зашли какие-то новые подразделения – они обязательно в этот момент пытаются провести свое наступление. Они хотят, по моему субъективному мнению, каких-то громких политических побед, посвященных «выборам» в России, чтобы Путин мог показать, что он успешно воюет и побеждает», — рассказал Краснов.

Он также отметил, что Купянск остается одной из ключевых целей оккупантов.

«Очень рвутся к нему. Несут огромные потери, но каждый день почти проводят штурмы, пытаются занять высоты, взять под огневой контроль и в конце концов захватить сам Купянск», — сказал Краснов.