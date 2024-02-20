На Харьковщине горели частные дома после обстрелов РФ (фото)
Фото: ГСЧС Украины
Спасатели ликвидировали на Харьковщине два пожара, вызванных вражескими обстрелами.
Как сообщили в ГСЧС Украины, утром 20 февраля армия РФ обстреляла жилищный сектор в городе Волчанск и поселке Липцы. Там в результате ударов горели частные дома. Все возгорания спасатели ликвидировали.
Предварительно жертв и пострадавших нет, отметили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горели, ГСЧС, дома, обстрелы, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 15:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ликвидировали на Харьковщине два пожара, вызванных вражескими обстрелами.".