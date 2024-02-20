Live
  • Вт 20.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 38.28
  • EUR 41.24

На Харьковщине горели частные дома после обстрелов РФ (фото)

Происшествия 15:39   20.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине горели частные дома после обстрелов РФ (фото) Фото: ГСЧС Украины

Спасатели ликвидировали на Харьковщине два пожара, вызванных вражескими обстрелами.

Как сообщили в ГСЧС Украины, утром 20 февраля армия РФ обстреляла жилищный сектор в городе Волчанск и поселке Липцы. Там в результате ударов горели частные дома. Все возгорания спасатели ликвидировали.

Предварительно жертв и пострадавших нет, отметили в ГСЧС.

02

03

04
Фото: ГСЧС Украины

Читайте также: На Харьковщине возросло количество обстрелов — Синегубов о ситуации на фронте

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 20.02: авиаудары, двое погибших и четверо раненых
Главные новости Харькова 20.02: авиаудары, двое погибших и четверо раненых
20.02.2024, 15:43
Уверенность в победе Украины на самом низком уровне с начала войны – СМИ
Уверенность в победе Украины на самом низком уровне с начала войны – СМИ
20.02.2024, 15:38
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
На Харьковщине горели частные дома после обстрелов РФ (фото)
На Харьковщине горели частные дома после обстрелов РФ (фото)
20.02.2024, 15:39
На Харьковщине возросло количество обстрелов — Синегубов о ситуации на фронте
На Харьковщине возросло количество обстрелов — Синегубов о ситуации на фронте
20.02.2024, 15:10
Рецидивист украл ценные иконы на Сумщине и продал их в Харькове: его поймали
Рецидивист украл ценные иконы на Сумщине и продал их в Харькове: его поймали
20.02.2024, 15:57

Новости по теме:

17:22
Обстрелы. На Харьковщине 4 марта горели еще 30 многоэтажек — ГСЧС
09:54
Ночью в центре Харькова горели авто

Вы читали новость: «На Харьковщине горели частные дома после обстрелов РФ (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 15:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ликвидировали на Харьковщине два пожара, вызванных вражескими обстрелами.".