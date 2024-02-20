На Харьковщине горели частные дома после обстрелов РФ (фото)

Спасатели ликвидировали на Харьковщине два пожара, вызванных вражескими обстрелами.

Как сообщили в ГСЧС Украины, утром 20 февраля армия РФ обстреляла жилищный сектор в городе Волчанск и поселке Липцы. Там в результате ударов горели частные дома. Все возгорания спасатели ликвидировали.

Предварительно жертв и пострадавших нет, отметили в ГСЧС.