Нафтопродукти у річках Харківщини: встановили 250 метрів загороджень (відео)

На Харківщині профільні служби продовжують працювати в посиленому режимі, щоб не допустити потрапляння нафтопродуктів у річку Сіверський Донець, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі на водоймах області встановили понад 250 метрів загороджень. Також застосували близько 4 тонн сорбентів, які призначенні для видалення нафтоплям.

«Харківщина отримала додаткові бонові загородження, які поглинають нафтопродукти. Їх встановили на річках Немишля та Уди», – зазначили у ХОВА.

За даними Синєгубова, продовжується і щоденна перевірка якості питної води. Усі показники – в нормі.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

За даними облпрокуратури, паливо потрапило в річку Немишля, яка протікає територією Харкова, і надалі впадає у річки Харків, Лопань та Уди. Облуправління Держекоінспекції обстежує ці річки та відбирає проби води. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.